ウルグアイサッカー協会（AUF）は7日、同国代表DFロナルド・アラウホが、ふくらはぎの治療のため一時代表を離脱することを発表した。FIFAワールドカップ2026のサウジアラビア代表との初戦を現地時間15日に控えるウルグアイ代表。初戦まで残り約1週間が迫るなか、AUFは7日にアラウホについての声明を出している。「筋肉の張りを解消するため、アラウホは以前に治療を担当した専門医による治療を受ける予定です。代表のコーチン