学校の水泳授業が、これまでの「自校プールで泳法を学ぶ」形から大きく変わるかもしれない。 教育Youtubeチャンネル「Edu-NEWS」は、文科省で開催された中央教育審議会「教育課程部会 体育・保健体育、健康、安全ワーキンググループ」第8回会合の内容をもとに、学校体育をめぐる最新論点を解説する動画を公開した。 今回の会合で大きく取り上げられたのが、水泳授業の在り方だ。動画では、小学校では約8割