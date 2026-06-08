鹿児島県の十島村では、9日未明から9日朝にかけて土砂災害に厳重に警戒し、奄美地方では9日未明から10日にかけて低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。また、9日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。 ＜画像で確認する＞▼沖縄から奄美の雨シミュレーション 沖縄本島地方と先島諸島では、9日から11日頃にかけて、雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨となるおそれがあります。