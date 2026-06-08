鹿児島県の十島村では、9日未明から9日朝にかけて土砂災害に厳重に警戒し、奄美地方では9日未明から10日にかけて低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。また、9日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

＜画像で確認する＞▼沖縄から奄美の雨シミュレーション

沖縄本島地方と先島諸島では、9日から11日頃にかけて、雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、落雷や突風に十分注意してください。

＜予想天気図＞

＜全国の週間天気予報＞

＜奄美地方の雨の予想など＞

＜奄美地方 警報級の可能性はどの時間帯？＞

＜沖縄本島地方と先島諸島の雨の予想など＞

▼沖縄から奄美の雨シミュレーション＜あす9日午前＞

▼沖縄から奄美の雨シミュレーション＜あす9日午後＞

＜予想天気図＞

＜全国の週間天気予報＞

＜奄美地方の雨の予想など＞

［気象概況］

奄美地方に梅雨前線が停滞しています。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、奄美地方では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。 このため、奄美地方では9日夜遅くにかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがあります。

［雨の予想］

奄美地方では、8日夜のはじめ頃から9日夜遅くにかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降るでしょう。これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があります。



8日に予想される1時間降水量は多い所で、

十島村 30ミリ

北部20ミリ

南部 20ミリ



9日に予想される1時間降水量は多い所で、

十島村 40ミリ

北部 40ミリ

南部 40ミリ



8日18時から9日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

十島村 180ミリ

北部 120ミリ

南部 120ミリ



その後、降水量はさらに増える見込みです。

［防災事項］ 厳重警戒：土砂災害 注意事項：低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜巻などの激しい突風

＜奄美地方 警報級の可能性はどの時間帯？＞

＜沖縄本島地方と先島諸島の雨の予想など＞

［気象概況］

沖縄地方は、梅雨前線や前線上に発生する低気圧の影響で、大気の状態が不安定となる見込みです。

［雨の予想］

9日に予想される1時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 40ミリ

先島諸島 40ミリ



8日18時から9日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 80ミリ

先島諸島 80ミリ



その後、9日18時から10日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 150ミリ

先島諸島 120ミリ

［防災事項］

沖縄本島地方と先島諸島は、9日から11日頃にかけて激しい雨の降る所があり、雨雲の発達の程度によっては、警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。 沖縄本島地方と先島諸島は、9日から11日頃にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風に注意してください。

▼沖縄から奄美の雨シミュレーション＜あす9日午前＞

▼沖縄から奄美の雨シミュレーション＜あす9日午後＞