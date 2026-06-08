出生率の低下や出産施設の減少が課題となる中、去年神石高原町で開院した助産院で町民が初めて出産しました。 出産できる施設がなかった神石高原町に去年、開院した産婦人科と助産院「神石のたまご」。 今月、町民が初めて出産しました。 これまで町には出産施設がなく、昭和の半ばごろからは近隣の自治体での出産がほとんどだったそうです。 「神石のたまご」助産院で出産 馬屋原沙紀さん「今までは福山にでていたんです