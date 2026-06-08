徳島市万代ふ頭の会場で開かれる予定だった文化センター跡地での新ホール計画をテーマにした展覧会が、県の意向を受け中止になった問題です。本当に知事の関与はなかったのか、県の働きかけは「圧力」ではなかったのか。中止の裏側で何があったのか、取材しました。 （街の人は）「わかりません」「何やってんだろうとは思うけど」「おかしいとは思うけどね。決まったことね、急に中止になったら困るわね、