5月27日にリリースされた、LUNA SEAとGLAYが約25年ぶりに開催した東京ドーム対バンライヴのBlu-ray & DVD『The Millennium Eve 2025』。そのティザー映像第3弾が公開された。先日ホールツアーを終え、ヴェネツィアでのライブ、夏は幕張メッセでのワンマンライブ、秋からはアリーナツアーも控えるGLAY。そして、結成記念日に故郷である秦野から全国ツアーをスタートさせたLUNA SEA。本作は、現在も第一線で走り続ける両雄がレー