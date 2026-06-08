LUNA SEA × GLAY、東京ドーム対バンライヴの映像作品よりティザー映像第3弾公開
5月27日にリリースされた、LUNA SEAとGLAYが約25年ぶりに開催した東京ドーム対バンライヴのBlu-ray & DVD『The Millennium Eve 2025』。そのティザー映像第3弾が公開された。
先日ホールツアーを終え、ヴェネツィアでのライブ、夏は幕張メッセでのワンマンライブ、秋からはアリーナツアーも控えるGLAY。そして、結成記念日に故郷である秦野から全国ツアーをスタートさせたLUNA SEA。本作は、現在も第一線で走り続ける両雄がレーベルの枠を超えてリリースした貴重な対バンライブを収めた作品となっている。
◾️対バンLIVE映像作品『The Millennium Eve 2025』
2026年5月27日（水）リリース
特設サイト：https://themillenniumeve2025.com/
○初回生産限定盤 豪華盤アナログ型 BOX（Blu-ray）
MLEV-0001 16,500円（税込）
▼SLAVE /mu-mo SHOP ※ファンクラブ会員以外の方もお買い求めできます
https://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?jsiteid=LSSL&categ_id=31609
▼G-DIRECT SHOP
https://gdirect.jp/store/products/list.php?category_id=9
※【初回生産限定盤】豪華盤アナログ型BOX(Blu-ray)MLEV-0001は上記2サイトのみでの販売となります。
○通常盤Blu-ray
MLEV-0002 7,700円（税込）
購入：https://avex.lnk.to/6GznMb
○通常盤DVD
MLEV-0003 6,600円（税込）
購入：https://avex.lnk.to/6GznMb
GLAY
01. WET DREAM
02. MERMAID
03. サバイバル
04. 口唇
05. pure soul
06. HOWEVER
07. 月に祈る
08. THINK ABOUT MY DAUGHTER
09.メドレー
whodunit〜JESUS〜whodunit
10. 誘惑
11. さよならはやさしく
12. BEAUTIFUL DREAMER
LUNA SEA
01. STORM
02. Déjàvu
03. DESIRE
04. SHINE
05. IN SILENCE
06. SEARCH FOR REASON
07. I for You
08. SOUL LOVE
09. BELIEVE
10. ROSIER
ENCORE
テナシー
01. TRUE BLUE
THE★BAND
02. BELOVED
LUNA SEA | GLAY
03. WISH
▼特典映像 ※豪華盤のみ収録
Behind the Scenes of The Millennium Eve 2025
テナシー&THE★BAND結成ミーティングMOVIE Director’s Cut
▼豪華盤封入特典
・116P写真集（SPECIALコラム掲載）
・特製WISH銀テープキーホルダー
※ライヴ当日、実際使用された銀テープを忠実に再現した銀テープを加工した特製キーホルダー
・特製ピクチャーチケット
※本作品限定の特製メモリアル公演チケット
▼ショップ別先着予約購入特典
・タワーレコード／オンライン : オリジナルB2ポスター
・HMV・HMV&BOOKS：オリジナル2L判プロマイド
・楽天ブックス：オリジナルアクリルコースター
・セブンネット：オリジナルラバーバンド
・TSUTAYA : オリジナルスマホサイズステッカー
・Amazon：メガジャケ
・SLAVE/mu-mo SHOP：PPクラフトオリジナルトラック(カラー)
・G-DIRECT SHOP：PPクラフトオリジナルトラック(カラー)
・その他ショップ ECサイト : オリジナル缶マグネット
◾️LUNA SEA情報
◆シングル「FOREVER」
AVCD-61715 ￥1,100（税込）
2026年5月29日 リリース
◆『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE- LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-』
特設サイト：http://www.lunatictokyo2025.com
DVD：AVBD-36108 ￥6,600（税込）
Blu-ray：AVXD-36109 ￥7,700（税込）
初回生産SLAVE限定盤：AVX1-36110 ￥16,500（税込）※Blu-rayのみ
◆ツアー＜LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-＞
詳細：https://www.lunasea.jp/live/2026tour
2026年
5月29日(金) クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)
5月30日(土) クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)
6月5日(金) 大阪・大阪国際会議場メインホール
6月6日(土) 大阪・大阪国際会議場メインホール
6月12日(金) 高知・新来島高知重工ホール オレンジホール(高知県立県民文化ホール)
6月13日(土) 香川・レクザムホール（香川県県民ホール）
6月19日(金) 栃木・宇都宮市文化会館 大ホール
6月21日(日) 群馬・高崎芸術劇場 大劇場
6月25日(木) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
6月26日(金) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
7月4日(土) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
7月5日(日) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
7月11日(土) 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール
7月12日(日) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
7月20日(月) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
7月25日(土) 千葉・森のホール21 大ホール
7月26日(日) 千葉・森のホール21 大ホール
7月30日(木) 大阪・オリックス劇場
7月31日(金) 大阪・オリックス劇場
8月8日(土) 新潟・新潟県民会館
8月15日(土) 山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
8月16日(日) 岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール
8月28日(金) 広島・上野学園ホール
8月29日(土) 広島・上野学園ホール
9月20日(日) 熊本・熊本城ホール
9月22日(火) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール
9月23日(水) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール
10月3日(土) 宮城・仙台サンプラザホール
10月4日(日) 宮城・仙台サンプラザホール
10月10日(土) 鳥取・米子コンベンションセンター
10月11日(日) 岡山・倉敷市民会館
10月17日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
10月18日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
◾️GLAY情報
◆63rdシングル「Dead Or Alive」
購入：https://GLAY.lnk.to/1203_DeadOrAlive
配信：https://lnk.to/GLAY_DeadorAilve
特設サイト：https://www.glay.co.jp/feature/63rdsingle_deadoralive
▼CD収録内容
1.Dead Or Alive ※アニメ『終末のワルキューレ掘戰ープニング主題歌
2.Unleashed feat.安達祐人
3.悲願 GLAY×世武裕子 feat.小田和正
4.南東風 feat.YUKI (from GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE in Tokyo Dome)
5.Dead Or Alive (BUNNY Remix)
6.Dead Or Alive (KSUKE Remix)
7.Dead Or Alive (関口シンゴRemix)
▼Blu-ray&DVD 収録内容
・Dead Or Alive -MUSIC VIDEO
・Dead Or Alive -BEHIND THE SCENES
・GLAY 30th Anniversary DOCUMENTARY -GLAYは終わらない-
・誘惑 feat. HYDE (from GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE in Tokyo Dome)
・悲願 GLAY feat. 小田和正(from GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE in Kyocera Dome Osaka)
・軌跡の果て(from GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE in Kyocera Dome Osaka)
◆＜HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE 〜We♡Happy Swing〜 Vol.4＞
特設サイト：https://www.glay.co.jp/feature/HS30thLive
会場：幕張メッセ国際展示場1・2・3ホール
開催日時：
7月31日（金）開場 16:30 / 開演 18:00
8月1日（土）開場 14:30 / 開演 16:00
◆ツアー＜GLAY ARENA TOUR 2026-2027 “EXOFIRE”＞
特設サイト：https://www.glay.co.jp/feature/arenatour2026_27
2026年
11/7(土) 大阪城ホール
11/8(日) 大阪城ホール
11/21(土) 宮城・ゼビオアリーナ仙台
11/22(日) 宮城・ゼビオアリーナ仙台
11/28(土) 東京・有明アリーナ
11/29(日) 東京・有明アリーナ
12/5(土) 新潟・朱鷺メッセ
12/12(土) 北海道・北海きたえーる
12/13(日) 北海道・北海きたえーる
12/19(土) マリンメッセ福岡 A館
12/20(日) マリンメッセ福岡 A館
2027年
1/16(土) 兵庫・GLION ARENA KOBE
1/17(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE
1/30(土) 広島グリーンアリーナ
1/31(日) 広島グリーンアリーナ
2/6(土) Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA
2/7(日) Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA
2/11(木･祝) 北海道・函館サーモン・まるなまアリーナ(函館アリーナ)
2/13(土) 北海道・函館サーモン・まるなまアリーナ(函館アリーナ)
2/14(日) 北海道・函館サーモン・まるなまアリーナ(函館アリーナ)
2/20(土) 神奈川・横浜アリーナ
2/21(日) 神奈川・横浜アリーナ