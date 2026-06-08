お見送り芸人しんいち、“今狙っている芸能人”を実名告白 デート代“月約60万円”の相手も明かす
月収280万円の使い途は、しんいち軍団、お金のない先輩、そして…
お笑い芸人・お見送り芸人しんいちが、4日放送のABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（毎週木曜 後11：00）に出演。デート代に月約60万円使っていると明かし、“今狙っている芸能人”を実名告白した。
【動画】“今狙っている芸能人”実名＆デート代“月約60万円”の相手を明かしたお見送り芸人しんいち
自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画で、前月の月収が280万円だったと明かしたしんいち。直撃取材の中で「月収280万円」を何に使っているのかと問われ、「しんいち軍団を養うためにも使ってるし、お金ない先輩とかも食わしてます」としたほか、「女の子」と回答。
相手女性について「フォロワーの少ないグラビアアイドル」「人気グラビアアイドルはいかないですよ。無理やから。（フォロワー）2万人ぐらいの」と生々しいターゲット層を明かした。そこでスタッフが「1人じゃない？何人と遊んでいるんですか？」と尋ねると、「3人」と即答。現在は3人の女性と同時進行で「1週間に1回ずつ」会い、月に計12回のデートをしていると語った。
1回のデートで「4、5万円使いますよ」「高い料理食べてもらうし、化粧品も買ってあげたり」「僕スマホのメンバー会員なんです。DiorとかCHANELとかの。自分は買わへんけど」とも語り、1ヶ月のデート・プレゼント代が約60万円にのぼるという衝撃の散財ぶりを明かした。
そして、「ハイスペック男子ですよ？もっとモテてええのに」と豪語するしんいちに対し、スタッフが「芸能界で今一番狙っている人は？」と問うと、「鈴木奈々、ゆきぽよ、ダレノガレ、橋本梨奈」と実名をスラスラと回答。
さらには「川栄李奈さんも最近狙ってます。離婚したし。すぐフォローしました」と激白。MCの平成ノブシコブシ・吉村崇はスタジオで「何か傷ついてる人狙うな」とツッコミを入れた。
本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と吉村が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。
お笑い芸人・お見送り芸人しんいちが、4日放送のABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（毎週木曜 後11：00）に出演。デート代に月約60万円使っていると明かし、“今狙っている芸能人”を実名告白した。
【動画】“今狙っている芸能人”実名＆デート代“月約60万円”の相手を明かしたお見送り芸人しんいち
自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画で、前月の月収が280万円だったと明かしたしんいち。直撃取材の中で「月収280万円」を何に使っているのかと問われ、「しんいち軍団を養うためにも使ってるし、お金ない先輩とかも食わしてます」としたほか、「女の子」と回答。
1回のデートで「4、5万円使いますよ」「高い料理食べてもらうし、化粧品も買ってあげたり」「僕スマホのメンバー会員なんです。DiorとかCHANELとかの。自分は買わへんけど」とも語り、1ヶ月のデート・プレゼント代が約60万円にのぼるという衝撃の散財ぶりを明かした。
そして、「ハイスペック男子ですよ？もっとモテてええのに」と豪語するしんいちに対し、スタッフが「芸能界で今一番狙っている人は？」と問うと、「鈴木奈々、ゆきぽよ、ダレノガレ、橋本梨奈」と実名をスラスラと回答。
さらには「川栄李奈さんも最近狙ってます。離婚したし。すぐフォローしました」と激白。MCの平成ノブシコブシ・吉村崇はスタジオで「何か傷ついてる人狙うな」とツッコミを入れた。
本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と吉村が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。