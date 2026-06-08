SNSやニュースなどでしばしば、「選定療養費」（特別料金）というものが話題になります。これは、夜間・休日に大病院の救急外来に受診した場合などに、診察代や薬代とは別に発生する費用です。金額は1回あたりだいたい7000円～1万円前後です。 この制度の目的は、緊急性の低い軽症患者による安易な「コンビニ受診」を抑制し、疲弊する勤務医の負担を軽減することにあります。これには、医療制度を維持するうえで一定