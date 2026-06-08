「ニューヨークのマウンドに上がるのは覚悟がいることです」日本では広島一筋を貫き、メジャーではドジャース、ヤンキースという名門球団でプレーした黒田博樹氏には、通算20年のキャリアの中で忘れ得ぬ出会いを幾度か経験している。その一つが、ヤンキースをメンタル的側面から支えるチャド・ボーリング氏との出会いだ。現在は「Organizational Performance（組織パフォーマンス）」部門の上級部長という肩書きを持つボーリン