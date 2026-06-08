知英 KARAのメンバーで俳優や歌手として活動する知英が７日、都内で『知英写真集Still Me』発売記念イベント取材会に臨んだ。【動画】沖縄で撮影したという知英の写真集。美スタイルも惜しみなく披露した10年ぶりとなる写真集。30代を迎え「また色んな自分を見せられることが嬉しい。この10年、自分の中でも色んな変化があった」と感慨深げに語った。写真集としては自身初となる水着姿での撮影に臨んだ。プライベー