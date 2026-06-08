テレビ東京は7月3日から、ドラマ25『晩酌の流儀５』（毎週金曜深0：52）を放送すると発表した。本作は「1日の最後に飲むお酒を最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。今作も引き続き、主演は栗山千明が演じる。【写真】2クールで放送！笑顔のキャスト初の2クール連続放送となった昨年に続き、今回も、テレ東の深夜ドラマでは異例となる2クール連続での放送が決定した。7月クー