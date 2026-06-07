俳優の柄本佑（39）が7日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、2012年に結婚した女優・安藤サクラ（40）との独特な夫婦関係を明かした。番組には、柄本家と親しい地元の東京・下北沢の人々がVTR出演。佑の両親の俳優・柄本明と2018年に亡くなった女優・角替和枝さんが寝ている間にサクラが入っていって勝手に寝ていた、というエピソードが明かされた。スタジオでこれについて聞かれた佑は「