U-16日本代表FWオツコロ海桜が1ゴール1アシストU-16日本代表は6月5日、U1-6インターナショナルドリームカップ2026の第2節でU-16フランス代表と対戦。3-1で勝利した。元ラグビー日本代表のオツコロ・カトニ氏を父に持つFWオツコロ海桜（昌平高）が角度のないところからシュートで決定的な3点目を奪った。福島のJヴィレッジで行われている今大会。日本は初戦でU-16コートジボワール代表に3-2で勝利し、連勝を狙ってフランスと激