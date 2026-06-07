ジェイアールバス関東は、JR吾妻線長野原草津口駅から草津温泉バスターミナルを経由して主要ホテルまでを結ぶ実証実験を、6月7日から開始する。これまで公共交通で草津温泉に宿泊する旅客は、長野原草津口駅から路線バスで草津温泉バスターミナルへ向かった後、各自でホテル・旅館の送迎バスや徒歩で移動する必要があった。今回の実証実験では、長野原草津口駅から主要ホテルまで乗換なしでアクセスできるようになる。草津温泉バス