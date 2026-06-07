オリックスは引き分けを挟んで4連敗プロ野球のセ・パ交流戦は6日に6試合が行われた。パ・リーグ球団では西武、日本ハム、ソフトバンクが勝利。楽天とオリックスは敗れ、ロッテは引き分けに終わった。西武は5-2で中日に逆転勝利を収めた。先発の隅田知一郎投手は8回3安打2失点と好投。打線は6回タイラー・ネビン内野手の11号3ランで逆転に成功した。7回には隅田のスクイズで1点を追加。9回は篠原響投手が無失点に抑えプロ初セー