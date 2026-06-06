ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1百年構想リーグでWEST6位だったファジアーノ岡山。6日に埼玉スタジアム2002で行われたプレーオフラウンド第2戦・11-12位決定戦で、浦和レッズに2対0で勝利しました。 ファジアーノは5月31日にホームで行われた第1戦で、浦和と1対1で引き分けましたが、2戦合計で3対1となり、最終11位で特別シーズンを終えました。