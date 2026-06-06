Penthouseが、7月29日(水)に3rdアルバム『Neon Garden』をリリースすることを発表した。今作アルバムには最新曲「一二三」「青く在れ」などを含む全10曲を収録予定。バンドにとって約1年9ヶ月ぶりとなるキャリア3枚目のオリジナルアルバムとなる。今年3月に初の武道館単独公演を終えたばかりのPenthouseが表現する新曲群には、Penthouseの真骨頂ともいえる洗練されたアンサンブルと多彩なボーカルワークが凝縮され、ポップス、R&am