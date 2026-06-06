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M1. Welcome to the Penthouse
M2. Planetary
M3. ¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹
M4. Stargazer
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M6. Minute by Minute
M7. Live in This Way
M8. Cateen¡Çs Time¡(Smoke on the Water / Deep Purple)
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M10. ÉðÆ»´Û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼
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M16. Fireplace
M17. Taxi to the Moon
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¡¦2026Ç¯6·î16Æü(²Ð) Four Voices Sessions vol.2 feat.ÂçÅç¿¿ÈÁ[Penthouse] ¢¨ÂçÅç½Ð±é
¡¦2026Ç¯8·î1Æü(ÅÚ) OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-
¡¦2026Ç¯8·î2Æü(Æü) NUMBER SHOT2026
¡¦2026Ç¯8·î9Æü(Æü) LuckyFes¡Ç26
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¡¦2026Ç¯8·î23(Æü) WILD BUNCH FEST. 2026
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