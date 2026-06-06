タレントのスザンヌさん（39）が2026年6月1日、自身のインスタグラムを更新。黒×白のドレス姿を披露した。「逆光くらいがちょうどいい」スザンヌさんは、「神戸へ」という言葉にピンクのリボンと羽の絵文字を添え、髪をツインテールにしたショットを含む4枚の写真を投稿した。「ちゅるりん前髪にタイトなツインヘアアレンジすきだった」とつづり、「逆光くらいがちょうどいいが合言葉でパチリ」と締めくくった。インスタグラムに