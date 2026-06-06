サッカー日本代表は、1998年のフランス大会から8大会連続でワールドカップに出場している。森保一監督が率いるまでには、歴代監督による試行錯誤の歴史があった。スポーツライター・木崎伸也さんの著書『世界一やさしいサッカーの見方』（朝日新聞出版）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／Suraseth Jantarapat※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Suraseth Jantarapat■欧州に後れを取っていた日本サッカー〈ハン