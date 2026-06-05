5日夕方、横手市上内町の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと5日午後4時45分ごろ、横手市上内町の市道を歩いているクマ1頭を、外出先から帰宅した50代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約20メートルで、付近には学童保育施設があります。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されていて、屋外