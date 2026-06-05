県内の塗装業者で構成される団体が秋田市の大森山動物園でボランティアを行いました。県内の塗装業者で構成される団体は毎年、地域貢献のため公共施設で塗装ボランティアを行っています。5日は38人が集まり、大森山動物園の入口で木の腐れやカビを防ぐ効果のある塗料で壁をきれいに塗り直しました。廣田裕司アナウンサー「人気スポットの一つサル山の前でも作業が行われています。こちらの歩道には路面の温度上昇を抑える効