◇インターリーグブルージェイズ−ブレーブス（2026年6月4日アトランタ）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が4日（日本時間5日）、敵地でのブレーブス戦に3戦ぶりに「4番・三塁」で先発出場。3―1の7回無死先頭打者の第4打席で、フェンテスから投手直撃の内野安打をマークした。これでこの日2安打。13号を放った2日同戦以来2戦ぶりのマルチ安打となった。5球目の直球を鋭く振り抜くと、打球はライナー性の打球で投手