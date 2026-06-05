首位ドジャースのスタメンにファン反応

【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間5日・アリゾナ）

日本中が熱狂した翌日は静かなスタートとなりそうだ。ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦。試合前にスタメンが発表されたが、いつもと違う“並び”に「長い目で見たら大事だよね」「賢明な判断だと思う」とファンの声が寄せられた。

この日、1番に起用されたのはムーキー・ベッツ内野手。「1番・指名打者」が“定位置”となっていた大谷翔平投手はベンチスタートとなった。前日3日（同4日）の同戦で二刀流として出場。打っては4打数3安打2四球、投げては6回を投げて被安打2、6奪三振、無失点で6勝目をあげ、投打で活躍した。疲労の影響を考えて、この日は積極的休養が予定されていた。

大谷の活躍を楽しみにしていたファンも多い一方、休養に賛同する声もSNS上に数多く寄せられた。「これでいいと思う」「残念だけどこれは仕方ない」「今日は休養なのね」「ベンチに大谷の姿を確認してしまうと、結局、最初から最後まで観てしまうことになりそうですね」「1番ベッツを見るのも久々だね」「ゆっくり休ませてあげたい」などの反応が見られた。

大谷は5月14日（同15日）のジャイアンツ戦で、スタメンを外れており、これで今季2度目のベンチスタート。代打で出場する可能性はあるが、無理をしてほしくないと願うファンの声が圧倒的多数のようだ。（Full-Count編集部）