イラストレーターのもちだきなこさんの漫画「産婦人科で健診を断られた話」がインスタグラムで投稿されて以来、1000以上の「いいね」を集めて話題に。【漫画】本編を読む作者の元に、自治体から無料の子宮頸がん検診のクーポンが送られてきました。「万が一のことがあると大変だから、念のために」と予約して病院へ向かったのですが、とある理由で検診を断られてしまい…という内容で、読者からは「これは困惑案件だ」「私も昔