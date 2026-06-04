俳優・中野英雄(61)が1日、自身のインスタグラムを更新し、俳優・江口洋介(58)との2ショットを公開した。 【写真】いい笑顔は33年前と変わらず衣装をのぞけば青春感のある中野英雄＆江口洋介 「7月31日公開【開戦前夜】では33年振りに江口洋介さんとも共演しました！」と伝えた。同作で江口は陸軍中佐・陸軍省軍務局高級課員の西村良穂を演じている。 「この撮影の前には唐沢寿明さん主演プライベートバンカ