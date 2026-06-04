牛丼チェーン店「すき家」は6月4日より、牛丼と相性抜群のサイドメニュー「とん汁みそらーめん」を期間限定で販売している。すき家「とん汁みそらーめん」(360円)「とん汁みそらーめん」は、定番メニューの「とん汁」に麺と特製タレを合わせた、すき家ならではの一杯。2種の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製タレを加えることで、香り豊かで奥深い味わいに。手頃なサイズながら、しっかりとした満足感を得られる一杯とな