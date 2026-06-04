バレーボール・ネーションズリーグバレーボールの女子ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会は3日（日本時間4日）、ケベックシティで初戦が行われ、世界ランク5位の日本代表が3-1（23-25、25-12、25-22、25-13）で同13位フランスに勝利した。佐藤淑乃が両軍トップの18得点するなど躍動。敗れたフランスからも称賛の声が漏れた。日本は主将の石川真佑、セッター関菜々巳、アウトサイドヒッター佐藤、和田由紀子、ミドルブロ