今回は2026年6月6日(土)・7日(日)に大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！【画像】暑い日にぴったりの水遊びができる噴水広場が登場■蓬莱さんのお天気教室(イオンモール茨木 / 6月6日) 情報番組『かんさい情報ネットten.』や『テッパン朝ライブ じゅーっと！』のお天気キャスターとしておなじみの蓬莱(ほうらい)大介さんが、イオンモール茨木にやってくる。天気や気候変動、防災について楽しく学べ