茨城県行方市のおいもテーマパークがメロン一色に　5種の食べ比べやまるごとメロンソーダ、クレープづくり体験も

茨城県行方市の『らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ』にて旬のメロンを堪能できるイベントがはじまる。2026年6月6日から21日の期間限定で開催する「メロンフェスティバル」は、全国のメロンの食べ比べや限定メニュー、メロンクレープづくりなどを楽しめる、“メロンづくし”のイベントだ。

生産量日本一の茨城県で開催！ 限定メニュー、催しが盛りだくさん

2026年6月6日から21日に開催される「メロンフェスティバル」。会場となる「らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ」は、茨城県行方市のおいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」が運営する体験型農業テーマパーク。焼きいもミュージアムや工場見学、スイーツづくりなどを楽しめる。

茨城県行方市のおいものテーマパークで「メロンフェスティバル」開催！

「メロンフェスティバル」の目玉イベントは、メロンの生産量日本一を誇る茨城県をはじめとした全国の国産メロンを5種食べ比べだ。「青肉・赤肉それぞれの香りや甘み、果肉の食感など、品種ごとの個性を楽しみながら、旬ならではのおいしさをご堪能いただけます」（同社）。

全国の国産メロン5種を食べ比べ！

土日祝限定で味わえる「まるごとメロンソーダ」は、赤肉メロンをまるごと1玉使った数量限定メニュー。ほかにも、さつまいもペーストが練り込まれたもっちり生地にメロンクリームを合わせた「もちサク食感のオリジナルメロンパン」など、多彩な限定メニューが登場する。このイベントだけの新感覚グルメを楽しめそうだ。

もちサク食感のオリジナルメロンパン

また、GW期間中に好評だったクレープづくり教室がメロン仕様で開催される。親子参加が可能で、「クリームやフルーツを自由に組み合わせながら、自分だけのオリジナルクレープづくりを体験」（同社）できる。

メロン直売コーナーでは食べごろの国産メロンを購入できるほか、施設内の『らぽっぽ森のおいもCAFE』では、イベント期間限定で「生メロンワッフルサンド」が登場。ランチBOXなどしっかりとお腹を満たせるメニューも揃う。

メロン直売コーナーやクレープづくり教室

「初夏に旬を迎える国産メロンを、食べて・作って・体験できるイベントとして、大人からお子さままで楽しめる内容をご用意しました。ぜひこの機会に、『らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ』で、旬のメロンの魅力をご体感ください」（同社）

「メロンフェスティバル」概要

開催日程：2026年6月6日〜21日

開催時間：10時〜17時 ※一部商品の販売は16時まで

場所：「らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ」（茨城県行方市宇崎1561）

参加料金：入場無料（各商品・体験コンテンツは別途有料）

※クレープづくり教室は事前予約制

＜国産メロン5種食べ比べコーナー＞

提供時間：平日 11時〜14時（13時LO）、土日祝 11時〜16時

提供場所：平日 イルリストランテFarm to the Table、土日祝 校舎前外テント

らぽっぽ森のおいもCAFE

【画像】旬のメロンの美味しい・珍しいスイーツが集結！（8枚）