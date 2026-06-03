休みの日、約束を反故する夫【漫画】本編を読む行き遅れたくないから「夫としてはよさそう」と打算で結婚したハル。夫の転勤で大阪へ引っ越し、知人もいない土地でひとりぼっちの彼女は、夫に「自分の世界を見つけなって」と言われパートに出ることにした。家政婦のような結婚生活から離れ、そこで出会った大学院生に惹かれていく姿を描くただっちさん(@tadatsuchi5555)の漫画『夫がいても誰かを好きになっていいですか？』が注目