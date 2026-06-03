4月にスタートした新水10ドラマ『LOVED ONE』。主人公である天才法医学者・水沢真澄を演じるのは、ディーン・フジオカさんです。ドラマや役柄への思い、「LOVED ONE」という言葉に込められた意味についてインタビューしました。法医学ヒューマンミステリーディーン・フジオカさん演じる、アメリカ帰りの天才法医学者・水沢真澄が、新たに結成された法医学専門チーム「MEJ」（メディカルイグザミナージャパン）のメンバーとともに、