³ô¼°²ñ¼Ò¾¼ÏÂ¾¦²ñ¤Ï¡¢¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPRODIST¡×¤è¤ê¡¢¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ù¥¹¥È¡ÖTHERMAFIX PLT PROFIT VEST¡×¤ò6·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ ÇÓÇ®·ê¤¬ºÉ¤¬¤Ã¤Æ¤âÂ¦ÌÌ¤«¤éÇÓµ¤¤¬¤Ç¤­¡¢¥Õ¥ë¥Ïー¥Í¥¹¤ä¥Õ¥¡¥óÉÕ¤­¥¦¥§¥¢¤È¤ÎÆ±»þÃåÍÑ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ù¥¹¥È¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿ÁõÈ÷¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ ÇØÃæ¤ËÅëºÜ¤·¤¿Âç·¿¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢Æ±¼ÒÂ¬Äê¤Ç´Ä¶­²¹ÅÙ25¡î¤«¤éÌó－22¡î¤ÎÎäµÑÀ­Ç½¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹ó½ë¤¬