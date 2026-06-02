●カージナルス1−2レンジャーズ○＜現地時間6月1日ブッシュ・スタジアム＞テキサス・レンジャーズが4連勝を収め、アメリカン・リーグ西地区の2位に浮上。ジェーコブ・デグロム投手（37）がMLB通算100勝目をマークした。通算防御率8.44と苦手にしている敵地ブッシュ・スタジアムのマウンドに上がったデグロムは初回、味方の失策もあって一死一、二塁とピンチを招くも、3番ウォーカーを外角低めいっぱいのスライダー