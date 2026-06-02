イサクが途中出場から圧巻ゴールサッカー日本代表と北中米ワールドカップ（W杯）でグループFを戦うスウェーデン代表が現地時間6月1日、国際親善試合でノルウェー代表と対戦した。1-3と敗れたが、FWアレクサンデル・イサクが決めた意地の一発が「美しい反撃のゴール」と注目されている。スウェーデンは前半からノルウェーに押し込まれ、前半だけで3失点と守備が崩壊。そのなかで、後半17分から途中出場したエースのイサクが個人