3回までは無安打投球を披露【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦に先発。5回1/3を投げて被安打4、2四死球10奪三振無失点のの快投を見せ、5勝目の権利を持って降板した。初回はシュワーバー、ハーパーから見逃し三振を奪うなど3者凡退。2回、3回もテンポよく無得点に抑えた。4回には2本の安打で2死一、二塁とされるも、ストッ