anoが、3月の神奈川・厚木公演を皮切りに9都市を巡る自身初の全国ホールツアー＜Hall Tour 2026 DUAL DINER＞を開催し、本日5月31日の大阪・グランキューブ大阪にてファイナルを迎えた。西洋の古い館の晩餐会を思わせる長いダイニングテーブルが置かれたステージセットに、しっとりとした赤いビロード調のセットアップに白い羽の装飾が輝く衣装を身に纏ったanoが白い光の中から登場。バックドロップに描かれた“DUAL DINER”の文字