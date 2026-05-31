ウィーラーから今季10号…6年連続の2桁HR【MLB】ドジャース 4ー2 フィリーズ（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場。3回に2戦連発となる10号ソロを放った。6年連続での2桁本塁打をクリアすると、ベンチではいつも以上に感情を“爆発”させる場面が中継映像に捉えられていた。2-0で迎えた3回の第2打席だった。右腕ウィーラーが投じた低