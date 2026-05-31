ウィーラーから今季10号…6年連続の2桁HR

【MLB】ドジャース 4ー2 フィリーズ（日本時間30日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場。3回に2戦連発となる10号ソロを放った。6年連続での2桁本塁打をクリアすると、ベンチではいつも以上に感情を“爆発”させる場面が中継映像に捉えられていた。

2-0で迎えた3回の第2打席だった。右腕ウィーラーが投じた低めのスプリットを捉えると、打球は速度99.9マイル（約160.8キロ）、飛距離374フィート（約114.0メートル）、角度27度で右翼席へ飛び込んだ。

大谷は両腕をフリフリしながらダイヤモンドを一周すると、ナインや指揮官から祝福を受けた。そのあとだった。装備を外すためにベンチに腰かけると、終始笑顔を浮かべ、喜んでいた。

米スポーツ局「ESPN LA」元記者のエイドリアン・メディナ氏も自身のX（旧ツイッター）にて「今季10号を放ったあと、ショウヘイ・オオタニが満面の笑みを浮かべている」と注目したシーン。中継を見ていたファンも「ベンチでめっちゃ笑顔」「大谷さんがベンチでさっきめっちゃ笑ってた、笑顔がいいね」「すごい嬉しそう」と頬を緩ませた。

大谷は5回と8回にもヒットを放ち、今季4度目の1試合3安打の活躍で勝利に貢献した。（Full-Count編集部）