オリ森友哉捕手の専属トレーナー伝授…投打の爆発力を生む股関節トレ少年野球ではよく「下半身を使え」と指導者から声かけがある。投げるにせよ、打つにせよ、下半身を使い強い力を生み出すには股関節の屈曲が大事だが、それを子どもたちに理解させるのは難しい。オリックス・森友哉捕手の専属トレーナーで「夢道場」代表の久米健夫さんは、「股関節を曲げるという感覚が分からない子がたくさんいる」と語る。その感覚を覚え、怪