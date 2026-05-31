オリ森友哉捕手の専属トレーナー伝授…投打の爆発力を生む股関節トレ

少年野球ではよく「下半身を使え」と指導者から声かけがある。投げるにせよ、打つにせよ、下半身を使い強い力を生み出すには股関節の屈曲が大事だが、それを子どもたちに理解させるのは難しい。オリックス・森友哉捕手の専属トレーナーで「夢道場」代表の久米健夫さんは、「股関節を曲げるという感覚が分からない子がたくさんいる」と語る。その感覚を覚え、怪我予防や投打の飛躍的向上に繋がるドリル「片足RDL（ルーマニアンデッドリフト）」を紹介する。

野球の動作では、股関節で地面を捉えることが大切になる。これによりお尻の力や体の連動性が生まれ、爆発力が伝わる。しかし小学生は膝の屈曲をどうしても使ってしまい、前ももに力が入る。股関節の屈曲を使って、もも裏（ハムストリングス）やお尻の筋肉を使えるようになることが、下半身の力を最大限に伝えるためのポイントだ。

そこで久米さんが勧めるのが「片足RDL」だ。まず、左足を軽く上げた形で右足で立ち、左足を後ろに伸ばしながら上体を前に倒して地面に軽く両手でタッチする。軸足の膝は曲げすぎず、股関節を折り畳むように上体を倒す。そこから元の体勢に戻る動きを繰り返し、左右それぞれ10回を2セット目安に行う。

「股関節を曲げる感覚が分からない子どもたちがたくさんいますが、もも裏やお尻が伸びてきてたらOK」と久米さんは話す。注意点は、頭が先に前に突っ込むように倒して、地面を手で強く押して戻るようにならないこと。股関節でコントロールし、ゆっくり地面にソフトタッチするのがポイントだ。

片足立ちの時に腰を反らないよう注意しよう。腰を潰したポジションにして下腹部に力を入れる。そうすると、軸足のもも裏やお尻に効き、股関節周りの動作の安定性を獲得できる。怪我を予防し、投打を飛躍的に伸ばす土台を、この練習で身に付けてほしい。（First-Pitch編集部）