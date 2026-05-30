初回無死一塁でヘンダーソンの打球をダイブするも…【MLB】Bジェイズ 6ー5 オリオールズ（日本時間30日・ボルティモア）ブルージェイズ・岡本和真内野手は29日（日本時間30日）、敵地オリオールズ戦に「4番・三塁」で先発出場。7回には12号2ランを放って勝利に貢献した。一方で試合開始直後、カナダ実況が苦言を呈するプレーがあった。0-0の初回、無死一塁の場面だった。強打者ガナー・ヘンダーソン内野手の対策のため、ブルー