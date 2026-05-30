オリックスは三方陽登が逆転の3号2ランパ・リーグ球団主催のファーム公式戦は30日に3試合が行われた。ロッテは広島に1-0でサヨナラ勝利。オリックスは日本ハムに2-1で逆転勝利し、ソフトバンクは西武に4-2で勝利した。ロッテは先発の河村説人投手がピンチをしのぎ6回無失点と好投。0-0で迎えた9回、山崎剛内野手の二塁打と石垣勝海内野手の犠打で1死三塁とし、代打の角中勝也外野手が適時打を放ち試合を決めた。オリックスは