オリックスは三方陽登が逆転の3号2ラン

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦は30日に3試合が行われた。ロッテは広島に1-0でサヨナラ勝利。オリックスは日本ハムに2-1で逆転勝利し、ソフトバンクは西武に4-2で勝利した。

ロッテは先発の河村説人投手がピンチをしのぎ6回無失点と好投。0-0で迎えた9回、山崎剛内野手の二塁打と石垣勝海内野手の犠打で1死三塁とし、代打の角中勝也外野手が適時打を放ち試合を決めた。

オリックスは初回に吉田賢吾捕手に先頭打者本塁打を浴びるも、その裏に河野聡太内野手の安打から三方陽登外野手の3号2ランで逆転した。先発の宮国凌空投手は7回1失点とまとめ、リリーフの森陽樹投手が公式戦初セーブを挙げた。日本ハムの先発・山崎福也投手は5回2失点だった。

ソフトバンクの先発・岩崎峻典投手は粘りの投球で5回無失点。打線は4回、石見颯真内野手と秋広優人内野手の安打で好機をつくり、石塚綜一郎捕手の適時打で先制する。6回にも1死一、三塁から石塚の3ランで突き放した。西武の先発・川下将勲投手は7回4失点。9回に野田海人捕手の適時三塁打などで2点を返すが及ばなかった。（Full-Count編集部）