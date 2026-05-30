3回に途中交代、代走・谷川原が送られた■ソフトバンク ー 広島（30日・みずほPayPayドーム）ソフトバンクの山本恵大外野手が30日、みずほPayPayドームで行われた広島戦に「7番・右翼」でスタメン出場。3回の第2打席で一塁へ駆け抜けた後、途中交代となった。本拠地の観客からはどよめきが起こった。3回2死二塁で迎えた第2打席。山本恵は投手へのボテボテのゴロを放つも、一塁へ全力疾走した。広島・森下の送球が逸れ、内野安