3回の第2打席で一塁へ全力疾走した直後に負傷交代した【MLB】Wソックス 4ー3 タイガース（日本時間30日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地でのタイガース戦に「2番・一塁」で先発出場したが、負傷により途中交代した。ウィル・ベナブル監督が数週間の離脱を示唆する痛ましい事態となった。歴史的なペースで本塁打を量産していた主砲の突然のアクシデントに対し、米ファンからは「嘘だと