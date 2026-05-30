¥¢¥¬¥Ù/ËßºÏ/Â¿Æù¿¢Êª¤Ê¤É¡ÄLED¼¼ÆâºÏÇÝ¤Î¶ñÂÎÎã¤ò¤´¾Ò²ð¡ª CASE 02 Å¬¤·¤¿´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð¼¼Æâ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯¿¢Êª¤ò°éÀ®¤·´Õ¾Þ¤Ç¤­¤ë ①② »öÌ³½ê·ó¿¢Êª´ÉÍýÉô²°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¡£ÆîÀ¾¤ÎÁë¤«¤éºÎ¸÷¤Ï¤Ç¤­¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃª¤ä¥Æー¥Ö¥ë¤Ë°éÀ®¥é¥¤¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£ ③ Æü¾ÈÍ×µá¤Î¶¯¤¤¥¢¥¬¥Ù¤Ê¤É¤â¡¢LED ¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤ê