元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」で、「ザスパ群馬ルミナス」のコーチを務める山崎円美さん（35）が、妻の妊娠を発表した。【映像】山崎円美さん、妻と写るマタニティーフォト（複数カット）山崎さんは現役時代、「アルビレックス新潟レディース」や「大宮アルディージャVENTUS」などで活躍し、「なでしこジャパン」のメンバーにも選出された。2023年6月に現役を引退し、現在は女子サッカークラブ「ザスパ群馬ルミ